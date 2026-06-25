警視庁の交通安全広報大使に任命されたお笑いコンビ「ぺこぱ」（左）とダンスグループ「アバンギャルディ」の3人＝25日午後、警視庁本部警視庁は25日、お笑いコンビ「ぺこぱ」とダンスグループ「アバンギャルディ」を交通安全広報大使に任命し、本部庁舎で委嘱式を開いた。来年5月末までの任期で、交通安全イベントや啓発ポスターにも登場する。ぺこぱの松陰寺太勇さん（42）は「道路はみんなのもの。気遣う気持ちが大事だ」と交