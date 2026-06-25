タレントの井上咲楽さんが自身のインスタグラムで、季節の?梅仕事?の模様を投稿しています。 【写真を見る】【 井上咲楽 】「梅仕事をあわただしく！」梅干し・梅酒・梅シロップで梅づくしの日常一方で「料理本撮影はじまっております！」井上さんは「梅仕事をあわただしく！！梅干しは保存袋で漬けました」と、保存袋にびっしりと詰めた梅の実の写真を投稿。さらに「青梅のホアジャオ漬けおいしい（今井真実さんレシピ）」