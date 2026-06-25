秋篠宮ご夫妻と次女の佳子さまは２５日、お住まいの秋篠宮邸（東京・元赤坂）に石川県の行政相談委員１１人を招き、能登半島地震の被災者の相談にあたった体験を聞かれた。宮内庁によると、ご夫妻と佳子さまは、自らも被災した委員らにお見舞いの気持ちを伝えた上で、地域住民の生活再建に向け、身近な相談相手として活動してきたことをねぎらわれたという。行政相談委員は全国に約５０００人おり、国の行政全般に関する相談や