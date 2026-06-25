岐阜県北方町で、異なる学年の児童生徒が一緒に授業を受ける新しい取り組みが始まっています。北方町の9年制の義務教育学校・北学園では、子供たちが「1年生、4年生、7年生」など3学年ずつ離れた組み合わせのグループに分かれ、算数・数学と国語の問題集を解きました。問題集は特別につくられた全学年共通のもので、子供たちは和気あいあいと声をかけあいながら自由なペースで学んでいました。県の教育委員会