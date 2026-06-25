25日朝、雨の降りしきる兵庫・神戸市内の警察署から出てきた1台の車。乗っていたのは切断された元夫の遺体を冷凍庫に遺棄したとみられる女です。死体遺棄の疑いで逮捕・送検された無職の望月亜紀容疑者（50）。2012年ごろ、7歳年上で当時夫だった西口豊さんの遺体を袋詰めにしたうえ、神戸市内のマンションにあった大型の冷凍庫内に14年以上にわたって遺棄していた疑いが持たれています。望月容疑者は「私がやったことで間違いあり