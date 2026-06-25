サッカーJ2の横浜FCは25日、三浦知良選手が2026/27シーズンも現役続行することを発表しました。横浜FCから福島ユナイテッドFCへ期限付き移籍している三浦選手。このたび、その期限が2027年6月30日まで延長すると発表されました。三浦選手は自身5年ぶりとなるJリーグ復帰を果たし、2月7日に1725日ぶりにJリーグの試合に先発出場し20分間プレーしました。今季はすでに6試合に出場しています。1967年2月26日生まれで現在59歳の三浦選