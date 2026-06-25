瀬戸内地方は前線や湿った空気の影響で、雨が降っています。25日夜も雨が降り、雨脚の強まるところがあるでしょう。 26日も活発な雨雲がかかり、雷を伴い激しい雨の降るところがある見込みです。土曜日にかけて警報級の大雨や土砂災害のおそれがあるため、雨の降り方に十分に注意してください。朝の最低気温は岡山と津山で20度、高松で21度でしょう。日中の最高気温は岡山と高松で25度、津山で22度の予想です。平年よりも低い気温