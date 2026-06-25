アストロズの今井達也投手が、25日（日本時間26日午前7時40分）のタイガース戦に先発する。メジャー移籍1年目の今井は今季ここまで10試合に登板して4勝3敗、防御率6・15。前回登板の19日のガーディアンズ戦では6回を6安打3失点、メジャー移籍後最多となる11三振を奪って白星を手にした。そこから中5日の登板で5勝目を目指す。