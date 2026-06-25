消費減税を巡り自民党内の意見集約が難航しています。25日の会合でも異論が相次ぎました。消費税の減税を巡っては与野党による社会保障国民会議で、消費税を「実質ゼロ」とするなどの取りまとめ案を自民党が提示していますが、野党側は給付の方が効果的などと反対しています。こうした中、自民党では25日、2度にわたり取りまとめ案について議論する会議が開かれましたが、異論が相次ぎました。自民党大岡敏孝議員「減税をした方