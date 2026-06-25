ファッション雑誌「JJ」の専属モデルを務めるギャビー（29）が25日、自身のインスタグラムを更新。京都でのレアな着物姿を披露した。ギャビーは「京都おおきに〜」とコメント。アップスタイルにした髪と落ち着いた色の着物姿の自撮り写真や、座敷でたたずむ様子を公開した。この投稿にフォロワーからは「めちゃステキです」「綺麗でめっちゃカッコイイ！」「腹立つくらい、綺麗過ぎる」「お綺麗でございます」などの声が集