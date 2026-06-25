台風7号が沖縄・宮古島の南南東の海上を北上しています。今後の進路や天気について気象予報士の解説です。 25日の鹿児島県本土、雨は小康状態に入りましたが、梅雨前線は九州付近で停滞しています。 27日にかけて薩摩、大隅、種子・屋久では200ミリの大雨が予想されていますのでご注意ください。一方、奄美地方は北上する台風の影響です。 台風の最新情報 台風の最新情報です。 午後3時現在、宮古島の南東およそ110キロの