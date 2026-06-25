メ～テレ（名古屋テレビ） 中東情勢の影響が、身近なところで長引いています。「指定ごみ袋」の供給不安から、名古屋市では指定以外のごみ袋も使える臨時措置の期間が「延長」となりました。 今後の供給の見通しは？ 名古屋市千種区の「サンエース春岡店」。 「こちらのスーパーでは毎週木曜日にごみ袋が入荷するということですが、25日はどのくらい入荷したんでしょうか」（西尾菜々美ア