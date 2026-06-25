アジア・コモディティ騰落率ランキング＝06/25営業日時点＝ 上海異形鉄筋 -0.22％ 大連とうもろこし -0.55％ 上海銅 -1.84％ 大連ポリエチレン -2.17％ 上海重油 -2.84％ 上海ゴム -3.68％ ＊数値は前日比％