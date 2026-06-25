◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ平良拳太郎投手▽中日中西聖輝投手【出場選手登録抹消】▽中日桜井頼之介投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク前田純投手▽楽天中島大輔外野手▽西武成田晴風投手▽西武中村祐太投手【出場選手登録抹消】▽日本ハム柳川大晟投手