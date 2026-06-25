２３日、上海大歌劇院の外観。（上海＝新華社記者／王翔）【新華社上海6月25日】中国上海市で23日、同市の重要文化施設プロジェクトとして建設が進められてきた上海大歌劇院が竣工し、全貌が初めて明らかになった。大歌劇院は総面積14万6千平方メートル。上空から俯瞰すると巨大な白い扇のように見えることから、通称「中国の扇」と呼ばれる。客席数2千席を備える「紅」（ハーモニーホール）、1200席の「申」（ソアーシアター