25日朝、潟上市天王の国道101号で大型貨物車と普通乗用車が衝突し2人が大けがをしました。五城目警察署の調べによりますと25日午前6時15分ごろ、潟上市天王字江川谷地の国道101号で、交差点を潟上市天王字江川方面から男鹿市方面に右折しようとした大型貨物車が男鹿市方面から秋田市方面に走ってきた普通乗用車と衝突しました。この事故で、普通乗用車を運転していた男鹿市北浦の65歳の男性と同乗していた男鹿市五里合の75歳の男性