Colemanの折り畳み傘「モバイルシェード」が、Amazonでタイムセール中だ。通常価格から10％OFFの割引率が設定されており、アイスグレーが3,600円、ネイビーが3,568円で購入できる。 晴雨兼用の折り畳み傘。梅雨が明けたら、その後は日傘として活用したい。130gと軽量のため携行しやすいのも良い。カラビナ付きというのがアウトドアブランドのColemanらしいところだろうか。