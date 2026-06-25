山形市の至誠堂総合病院で、麻薬を適切に貯蔵せず在庫などについて虚偽の届け出をしていたとして、至誠堂総合病院と当時の病院の薬局長が麻薬取締法違反の疑いで書類送検されました。 【写真を見る】麻薬の不適切管理と虚偽報告の疑い至誠堂総合病院と元薬局長を書類送検（山形） 麻薬取締法違反の疑いで書類送検されたのは、社会医療法人松柏会至誠堂総合病院と、当時の病院の薬局長で東根市に住む６６歳の薬剤師の男です。