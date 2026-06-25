25日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1059枚だった。うちコールの出来高が6386枚と、プットの4673枚を上回った。コールの出来高トップは8万円の822枚（113円高170円）。プットの出来高トップは6万円の356枚（114円安131円）だった。 コールプット 出来高前日比