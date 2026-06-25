25日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は691枚だった。うちプットの出来高が437枚と、コールの254枚を上回った。プットの出来高トップは6万円の170枚（300円安600円）。コールの出来高トップは7万6000円の44枚（915円高2000円）だった。 コールプット 出来高前日比