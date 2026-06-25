25日の日経225オプション2026年9月限（最終売買日9月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は108枚だった。うちプットの出来高が84枚と、コールの24枚を上回った。プットの出来高トップは5万5000円の21枚（215円安550円）。コールの出来高トップは8万円の12枚（560円高1500円）だった。 コールプット 出来高前日比