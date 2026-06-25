児童養護施設で働く指導員の男が、入所する10代の女子生徒に わいせつな行為をしたとして逮捕されました。 【写真を見る】児童養護施設で10代女子生徒の胸を触る 54歳の指導員を逮捕 「わいせつ目的で触っていない」と容疑否認熊本県警 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、児童養護施設の職員で、熊本県に住む、坂本真二容疑者（54）です。 坂本容疑者は、5月下旬ごろ、勤務する児童養護施設で、10代の女子生徒に わいせ