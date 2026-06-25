アメリカはまもなく建国250年を迎えます。お祝いムードが高まる一方で、“自由”や“平等”といった「建国の理想」の実現が改めて注目されています。アメリカトランプ大統領「1776年、建国の父たちはフィラデルフィアに集い、“独立宣言”によって世界を永遠に変えた」7月4日の独立記念日に向け、首都ワシントンでは、建国250年を祝う大規模イベントが始まりました。愛国心とお祝いムードが高まるなかで、改めて注目されているの