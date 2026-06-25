自民党の麻生副総裁や岸田元総理らが、地方経済の活性化に向けた新しい議員連盟を党内に発足させることがわかりました。新たに設立される「地域未来議員連盟」の発起人には、▼麻生副総裁や▼鈴木幹事長、▼小林政調会長、▼松山参院会長ら自民党の幹部のほか、▼岸田元総理や、高市内閣の現職閣僚の▼茂木外務大臣▼鈴木農水大臣など、大物議員が名を連ねています。国内の各地域が強く豊かに発展するために現場の声を拾い上げ、「