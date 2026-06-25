皇族数を確保するための皇室典範改正をめぐり、衆参両院の議長・副議長と各党・各会派の全体会議が開かれ、木原官房長官が政府の改正案の要綱を説明しました。衆議院の議長公邸で開かれた全体会議で、木原長官は、衆参両院がまとめた「立法府の総意」に基づく皇室典範の改正案の要綱を説明しました。要綱では、女性皇族が結婚した後も皇族の身分を離れることがないとした上で、経過措置として、現在の女性皇族は自身の意思で結婚時