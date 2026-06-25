ボートレースからつの「ズバッと！！なべチャンネル杯」は２５日、４日目を開催した。藤森陸斗（２７＝福岡）が鬼門の当地で力走を見せている。４日目は「出口でスカっていたし、この気象条件に合わせるのは難しい」と調整には不満を残したが「それでも出足はいいと思う。伸びは悪くないし人によっては強め。最近はペラ調整が当たっていて、ある程度エンジンも出せている」と機率２７％の平凡機を立て直しに成功している。初