ＯＳＫ日本歌劇団・トップスターの翼和希が２５日、大阪市内で行われた「ミュージカル『幸村を討て』」（８月２７〜３０日＝大阪・ナレッジシアター）の制作発表に出席した。同公演は、作家・今村翔吾氏の人気小説「幸村を討て」を原作とし、脚本家・北林佐和子氏が舞台化した本格ドラマだ。同作で翼は徳川家康と真田幸村の１人２役に初挑戦する。舞台に立った翼は、最初に同作の主題歌「幸村を討て」を歌唱。歌唱した感想