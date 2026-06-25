【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#78『グッド・デイ・サンシャイン』一筋縄ではいかないヘンテコこそが中期のすべてアルバム『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』（1967年5月26日発売）?◇◇◇ついに中期ビートルズ、いやビートルズのオールキャリアを代表する大傑作である。傑作、名作、代表作という称賛に、個人的にも異論はない。そして傑作である分、アルバムの素