２３日、ナイロビの貧困地域、キベラに完成した公益図書館。（ナイロビ＝新華社記者／劉瓊）【新華社ナイロビ6月25日】ケニア・ナイロビの貧困地域、キベラで23日、中国の香港中文大学の建築研究チームが設計した公益図書館の竣工式が行われた。２３日、ナイロビの貧困地域、キベラに完成した公益図書館で本を読む子どもたち。（ナイロビ＝新華社記者／劉瓊）２３日、ナイロビの貧困地域、キベラに完成した公益図書館の外でパフ