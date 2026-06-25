アイドルグループ・モーニング娘。’26を卒業した牧野真莉愛（25）が、発売中の『週刊ヤングマガジン』30号（講談社）の表紙・巻頭グラビアに登場している。【写真】美しい…圧巻のラストグラビアを披露した牧野真莉愛同誌の表紙を約10年間支えた牧野が卒業前のラストグラビア。初登場時は16歳、進化し続ける圧倒的な“美”を見せつけた。卒業記念で応募者全員当選プレゼント企画も開催する。本誌での展開に加えて「ヤンマガ