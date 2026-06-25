日本テレビの水卜麻美アナウンサー（39）が25日までに更新された日テレサッカーの公式インスタグラムに登場。リフティングに挑戦し、反響が寄せられている。【写真】「ぽよーん」と効果音も…息を切らしながらリフティングに挑戦する水卜麻美投稿では「FIFAワールドカップ2026『すべての夢を、ゴールにつなげ』準決勝など決勝トーナメント6試合も日本テレビ系で生中継」「リフティングチャレンジ実況水卜麻美｜実況 渡邉結