関西空港＝2023年10月関西エアポートが25日発表した5月の関西空港の運営概況（速報値）によると、国際線旅客数は前年同月比12％減の204万人だった。6カ月連続で前年を下回った。中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけた影響で、中国方面の旅客数は60％減少した。国際線旅客数のうち、外国人は16％減の159万人で、日本人は8％増の44万人だった。方面別では、中国が大幅に減少したが、韓国は20％増で、台湾は9％増だった。国内