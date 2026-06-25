ロッキーズの菅野智之（ゲッティ＝共同）米大リーグ、ロッキーズの菅野智之の次回登板が、26日午後7時10分（日本時間27日午前9時10分）開始の敵地でのツインズ戦に決まった。球団が24日に発表した。中5日での先発で9勝目を目指す。菅野はメジャー2年目の今季、15試合に登板して8勝4敗、防御率4.31。（共同）