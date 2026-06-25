２４日に東京・日本武道館で行われた、モーニング娘。’２６の牧野真莉愛の卒業コンサートにサプライズ登場したＯＧ飯田圭織（４４）の姿が話題になっている。ロング髪にオフショルの黒トップス＆パンツのスタイリッシュなコーデ。祝福の花束を持ってステージに現れた。近年はイベントや芸能取材の場などにはほとんど登場していない。２００７年７月に結婚し、ミュージシャンのケンジと結婚し、２人の子供がいる。ステージ