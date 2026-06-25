当初は2022W杯カタール大会がアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ、ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドにとって最後のW杯になると思われたが、2人は今回の北中米大会にも参加している。しかもメッシはグループステージ2試合で5ゴールと大暴れで、ロナウドも第2節のウズベキスタン戦では2ゴールを挙げて観衆を盛り上げた。特に強烈なのはメッシの方だ。今月24日には39歳を迎えたが、まだまだ世界最高峰の舞台で違いを生み