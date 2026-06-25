東京九州フェリーは、横須賀と北九州を結ぶ「はまゆう」「それいゆ」の船内レストランメニューを7月6日出港便から大幅リニューアルする。就航5周年を記念して、横須賀・湘南・長崎・熊本・宮崎・福岡・門司など、寄港地や航路沿線ゆかりの食材・郷土料理をテーマにした新メニューを多数導入する。注目の新メニューは、長崎名物トルコライスを大人向けにアレンジした「長崎名物 大人のお子様ランチ トルコライス」（2,000円・ミニサ