25日昼ごろ、石川県津幡町の県森林公園で親子とみられるクマ2頭が出没し、町が注意を呼びかけています。25日正午ごろ、津幡町小熊にある県森林公園で「御門隧道から南側の山に逃げていく大きめのクマ1頭を目撃した」と津幡町に通報がありました。その後、別の公園の利用者から「小さめのクマを目撃した」との通報もあり、町の職員が現場周辺で調査したところ、大小2つの足跡が見つかり、町は親子グマの可能性が高いとしています。