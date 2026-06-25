JR東日本は台風7号および台風8号が接近するとの予報に伴い、27日（土）の午前中から28日（日）の午前中にかけて、主に首都圏を走行する路線で列車の遅れや行き先の変更、運休が発生する可能性があると発表しました。このため通常より目的地までの所要時間が多くかかることがあるとしています。詳しい運転計画は26日（金）に発表するということです。今後の気象情報や最新の運転状況を確認し時間に余裕をもって行動してほしいとして