かつて独特な日本語と明るいキャラクターで“愛され外国人タレント”としてお茶の間を沸かせたボビー・オロゴン容疑者が千葉県警に逮捕されたのは、6月14日のこと。不同意性交の容疑だった。【写真】かつて《バカ》の落書きも…ボビーの所有物件に並ぶ“高級自動車”たち「ボビー容疑者は4月21日、千葉県内の民家に知人の女性を呼び出し、性的暴行を加えた疑いが持たれています。被害の相談を受けた警察が捜査を進める中、海外に