◆パ・リーグ楽天―西武（２５日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天・中島大輔外野手が２５日、出場選手登録された。昨季、外野のレギュラーの一角を担った中島は、今季は５１試合に出場して打率２割１分７厘、１本塁打、９打点。５月以降はベンチスタートの試合も増え、６月１４日に出場選手登録を抹消されていた。チームは現在、２連勝中。期待の大きい背番号３２が攻守での活躍でさらなる勢いをもたらす。