【モデルプレス＝2026/06/25】歌手でタレントの中川翔子が6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子が一緒に泣いている様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】双子出産の41歳タレント「大変だけど可愛すぎる」ダブル泣きの双子の姿◆中川翔子、双子の「ダブル泣き」公開中川は「保育園から帰ってくると双子ママにしがみつき登ってきます！ねむいとお腹すいたが重なった時間でダブル泣き！」とつづり、子どもたちが2人