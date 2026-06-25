メ～テレ（名古屋テレビ） 台風7号は、27日の土曜日には東海地方に接近する見込みです。 東海地方は、梅雨前線の影響で台風の接近前から広く雨が降っています。 気象庁によりますと、26日の明け方にかけても梅雨前線の活動が活発となり、雷を伴った激しい雨が降る所もある見込みで、注意を呼びかけています。 三重県南部の尾鷲市では、台風7号の接近に備えて土のうを配布しています。 今のところ大きな影響は