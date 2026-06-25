鹿児島県霧島市の名湯として知られる温泉施設「かれい川の湯」で、家族と訪れていた熊本県在住の5歳男児が6月21日に行方不明となってから数日が経過した。SNSなどを中心にさまざまな憶測が飛び交っているが、両親と話したという人物はこう語った。【写真を見る】現場となった温泉施設、湯船とほぼ同じ高さで設置されている窓、窓から下はおよそ2mの崖になっていた「変な話、京都の事件があったので"そういう噂"をする人も一部い