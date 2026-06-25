JR倉敷駅 大雨により岡山県内では、JRが25日朝から一部区間で運転を見合わせるなど交通機関に影響が出ています。 梅雨前線の活動が活発になっている影響で、岡山県では24日からまとまった雨が降り続いています。 井原市の佐屋では23日の降り始めから25日午後4時までの降水量が137.5mmとなりました。 JR西日本は、この大雨や倒木の影響で姫新線や伯備線の一部区間などで25日朝から運転を見合わせるなどしていま