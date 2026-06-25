文部科学省の文化審議会は、静岡･伊豆の国市寺家にある国指定の史跡「伝堀越御所跡」の指定エリアを広げるよう文科相に答申しました。「伝堀越御所跡」は室町幕府8代将軍足利義政の兄、足利政知の御所があったと伝えられる場所です。政知は、関東支配のために派遣されるも、戦乱により先に進めず、韮山の堀越に御所を構えました。「堀越御所」は北条早雲による伊豆討ち入りの舞台としても知られ、1984年に国の史跡に指定されていま