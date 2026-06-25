梅雨前線の影響 すでに記録的な大雨に北上中の台風7号は週末にかけ、本州に上陸する可能性もあります。梅雨前線の影響で、すでに記録的な大雨となっている所もあり、長引く雨に厳重な警戒が必要です。【写真を見る】【台風情報】台風7号は週末に本州上陸のおそれ…梅雨前線との連続で「長引く大雨」に気象庁・国交省が合同会見で厳重警戒呼びかけ【台風情報】台風7号(メーカラー)と台風8号(ヒーゴス)の予想進路図【CGでみる】雨