山口地検は25日、地検岩国支部が検察審査会の審査員11人の氏名を外部に流出させたと明らかにした。プライバシーを考慮し、公表を控えていたと説明した。審査員に謝罪した一方、氏名が記載された書面の回収はしていないとしている。