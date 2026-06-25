秋篠宮ご夫妻と次女・佳子さまが、能登半島地震で活動した石川県の行政相談委員と懇談されました。秋篠宮ご夫妻と佳子さまはきょう（25日）午前、秋篠宮邸に能登半島地震で活動した石川県の行政相談委員11人を招かれました。行政相談委員は、総務省からの委託で活動しているボランティアで、今回招かれた行政相談委員の多くは能登半島地震が発生した際に、自らも被災しながら住民の行政に関する相談を受けるなどの活躍をしました。