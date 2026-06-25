25日午前7時半ごろに、岩手県沖で発生した最大震度6強の地震で、愛知県でも震度1の揺れを観測しました。東海地方への影響は… 【写真を見る】｢すごく大きく揺れて…｣ 青森で最大震度6強 名古屋市東区･北区･瑞穂区などでも震度1 【地震情報】 午前7時半ごろに、岩手県沖で発生した地震は震源の深さは44キロ、地震の規模を示すマグニチュードは暫定値で7.2。青森県階上町で震度6強を観測しましたが、この地震による津波はあ