良品計画が運営する「無印良品」が24日、公式インスタグラムを更新。無印アイテムを使った“小柄スタッフ”による夏の着こなしを紹介し、低身長向けの“おすすめ”コーディネートを紹介した。【写真】無印良品が紹介する身長150cm前後“低身長向け”の着こなし術投稿には148センチ〜154センチのスタッフが登場し、それぞれの体型に合わせた夏らしい着こなしを披露。通気性に優れた“風を通す”シリーズのブラウスやワンピース